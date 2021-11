Uma batida entre dois carros na BR-352, em Martinho Campos, no início da madrugada deste domingo (28), deixou duas pessoas feridas e uma morta.

De acordo com o G1, até o momento, não foram informadas as causas do acidente.

Segundi o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Martinho Campos encontrou três vítimas no local do acidente.

A primeira, uma jovem de 21 anos, estava consciente, estável, com fratura na perna direita, com cortes na testa, queixo e língua. Ela recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Despacho.