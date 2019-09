Um acidente envolvendo dois veículos de Formiga foi registrado na MG-050, na tarde deste sábado (14).



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um automóvel VW/Gol, conduzido por um homem de 30 anos, seguia sentido Formiga/Córrego Fundo.



Na altura do KM 205, o condutor foi surpreendido por um Jeep Compass, também emplacado em Formiga, que seguia um pouco à sua frente, mas na terceira faixa. De acordo com a PRE, repentinamente, o condutor convergiu para a esquerda sem aguardar no acostamento, momento em que o Jeep colidiu contra o Gol.

Após a colisão, o Gol ficou parado no meio da rodovia e o Jeep parou fora da pista. Devido ao impacto, mãe e filha de 53 e 23 anos, respectivamente, passageiras do Gol e residentes em Formiga, sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Formiga e encaminhadas até a Santa Casa.



A condutora do Jeep, de 56 anos, disse que o Gol estava em uma velocidade incompatível com a via e por isso houve o impacto. Ela também feriu-se levemente, contudo recusou atendimento. O condutor do Gol não se feriu.