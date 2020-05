Uma colisão entre dois veículos de passeio foi registrada na MG 431, bairro Padre Libério, em Pará de Minas, na noite desse domingo (17).

A equipe do Samu foi acionada e atendeu duas vítimas.

A primeira, um homem, de 42 anos. Estava consciente, com trauma abdominal, e um corte de aproximadamente 15 cm. Ele foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Pará de Minas.

A segunda vítima, uma mulher, de 48 anos. Estava com rebaixamento do nível de consciência e com um corte na testa. Ela foi encaminhada para a UPA de Pará de Minas.