Um acidente registrado, no final da tarde desta quinta-feira (14), na BR-354 (trevão) deixou uma mulher ferida.

O acidente envolveu dois veículos, um VW Gol e um Fiat Palio da cidade de Arcos.

Segundo relato do condutor do Gol, ele trafegava pela rodovia atrás de uma carreta, que reduziu a velocidade para entrar na alça do trevo, momento que ele também diminuiu a velocidade.