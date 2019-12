Uma colisão entre dois veículos foi registrada na madrugada deste sábado (21), em frente ao Parque de Exposições de Arcos.

De acordo com informações do Samu, que atendeu a ocorrência, em cada carro haviam cinco pessoas. Dez vítimas, dentre elas, duas crianças.

A equipe atendeu uma mulher de 40 anos. Ela estava consciente, com fratura no punho.

Uma mulher, de 42 anos, estava consciente, com um corte e um hematoma na testa.

Uma adolescente, de 14 anos, se queixava de dor cervical.

As duas mulheres foram imobilizadas e encaminhadas para o Hospital São José em Arcos.

Foi solicitado apoio da ambulância do município para atendimento da ocorrência.

As outras vítimas não se feriram. Não foi informada a causa do acidente.

Acidente em Pimenta

Também nesta madrugada, a equipe do Samu foi solicitada para atender um acidente entre Pains e Pimenta.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pimenta fez o atendimento de um homem, de 47 anos.

O veículo que ele conduzia saiu da pista e caiu em um barranco. Quando a equipe do Samu chegou no local, o paciente já estava fora do veículo.

Ele estava consciente, com cortes na face, queixando de dor no tórax e com possível fratura no braço esquerdo.

O homem recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi imobilizado e encaminhado para o Pronto Atendimento de Pimenta.