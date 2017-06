Da Redação

Uma colisão entre dois veículos foi registrada no início da tarde desta terça-feira (20), na avenida JK, bairro Engenho de Serra, em Formiga.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do veículo Fiat/Palio, com placa de Belo Horizonte, que seguia pela avenida não obedeceu a ordem de parada no cruzamento com a rua Doutor Teixeira Soares e colidiu com uma pick-up Montana que seguia pela via. Com o impacto, o Palio capotou. Os condutores não sofreram ferimentos.

A Polícia Militar não divulgou detalhes do acidente.