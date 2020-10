Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado na manhã deste sábado (24), na BR-354.

Uma carreta silo Mercedes Benz / Axor, com placas de Formiga, seguia sentido Formiga/Arcos, quando na altura do km 478, logo após passar pelo Córrego das Almas, no instante em que transitava por um aclive, o condutor de 39 anos foi surpreendido por uma carreta silo Volvo / FH 440, emplacada em Lavras, seguindo sentido contrário.

A carreta, conduzida por um homem de 35 anos, natural de Montes Claros, derrapou na pista, dando um “L”, não sendo possível evitar a colisão lateral.

Devido ao impacto, ambos condutores sofreram ferimentos leves, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiro de Arcos e encaminhados para o hospital.