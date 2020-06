Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma locomotiva da VLI e um caminhão, na manhã dessa segunda-feira (15), no bairro Wenceslau Brás, em Sete Lagoas. O caminhão ficou bastante destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas foi socorrida por populares na hora do acidente e a outra foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital.

Conforme os bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves. As causas do acidente não foram divulgadas.

Em nota, a VLI Logística informou que ” todos os procedimentos de segurança foram adotados pelo maquinista, como o acionamento da buzina e, em seguida, os freios de emergência. Antes de atravessar uma via férrea é importante que pedestres e motoristas sigam as orientações de ‘pare, olhe e escute’. Um trem pode demorar até um quilômetro para parar totalmente. A VLI promove campanhas de conscientização para reforçar os cuidados e o comportamento preventivo durante a interação com a linha”.