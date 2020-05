Um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado na tarde desta segunda-feira (18), na rua Coronel José Gonçalves D’Amarante, no Centro de Formiga.

Com a colisão, o motociclista se feriu e a Central de Regulação do Samu Oeste foi acionada para atendimento.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga encontrou a vítima consciente, com ferimento na mão direita.

O motociclista recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.

De acordo com informações não confirmadas, o motociclista colidiu com a traseira de uma caminhonete da Prefeitura que estava entrando no almoxarifado.