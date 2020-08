Um jovem, de 19 anos, ficou ferido nessa quarta-feira (19), em uma colisão envolvendo uma moto e uma caminhonete na BR-262, em Nova Serrana. O acidente foi registrado na altura do KM 443.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete Fiat/Strada, com placas de Belo Horizonte, estava parada no acostamento, na entrada do bairro Capão, quando foi atingida na traseira por uma motocicleta, com placas de Nova Serrana.

Com o impacto, o condutor da motocicleta caiu ao chão e ficou ferido. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a UPA de Nova Serrana.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.