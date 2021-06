Uma colisão entre uma motocicleta com placa de Itaú de Minas e um carro no início da noite dessa sexta-feira (04) na MG-050 deixou uma vítima fatal próximo a Capitólio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no KM 285 da rodovia. O motociclista adentrava na via sentido Passos quando foi atingido pelo veículo T-Cross com placas de Belo Horizonte que seguia no sentido oposto.

A vítima de 48 anos veio a óbito no local. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.

Uma das pistas ficou interditada.

Fonte: Jornal 104 FM / Corpo de Bombeiros