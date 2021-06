Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio foi registrado no início da noite desta sexta-feira (25), na avenida Brasil, esquina com rua Equador, em Formiga.

De acordo com informações preliminares, repassadas pela PM, a moto seguia sentido MG 050 e o carro, um VW Gol, seguia da rua Equador em direção à avenida Brasil.

A motocicleta colidiu com a lateral frontal do veículo. Com o impacto, o motociclista se feriu com gravidade, sendo socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital. O estado de saúde dele não foi informado.

Fonte: 93 Play