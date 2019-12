Um acidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (30), na altura do km 265 da rodovia MG-050.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e compareceu no trevo de acesso ao bairro capoeiras em Piumhi.

De acordo com informações da rádio 104 FM, um motociclista transitava pela via sentido Capitólio/Pimenta, quando colidiu na traseira de uma ambulância do município de São Roque de Minas.



No local há redutores de velocidade, o que pode ter contribuído para que o condutor perdesse o controle da direção da moto, não conseguindo frear, atingindo a ambulância.

O motociclista de 41 anos, natural de Mário Campos, sofreu ferimentos e teve fratura exposta na perna, sendo encaminhado para a Santa Casa de Piumhi.