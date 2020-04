Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio foi registrado na noite desse domingo (12), no cruzamento das ruas Boa Vista com João Miranda, bairro Gabiroba, em Bambuí.

De acordo com informações da TV Bambuí, mesmo com a aparente gravidade do acidente, ninguém sofreu ferimentos de grande proporção.

O condutor do veículo Fiat Uno, de 24 anos, transitava pela rua Boa Vista, sentido bairro Lava Pés, quando ao passar pelo cruzamento com a rua João Miranda colidiu contra o motociclista, de 22 anos. Há sinalização de trânsito de parada obrigatória na rua João Miranda.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência para providências futuras.