Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde dessa segunda-feira (14), em frente ao Parque de Exposições, no bairro Alvorada, em Formiga.

De acordo com informações do Samu, ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento de um homem, de 47 anos. Ele estava consciente, com pressão arterial alterada, fratura grave no pé esquerdo, e ferimento na perna direita.

Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico e encaminhado para a UPA.

O Corpo de Bombeiros também deu apoio no atendimento e encaminhou as outras vítimas para serem avaliadas.