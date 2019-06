Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no início da noite deste domingo (16), na rua Campos Altos, no bairro Engenho de Serra, em Formiga.

De acordo com informações do Sargento Alessandro do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram resgatadas e encaminhadas para o hospital.

O homem envolvido no acidente sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e uma luxação no ombro esquerdo. A segunda vítima, uma mulher, foi encaminhada para a unidade de saúde com suspeita de fratura na perna esquerda e com escoriações. O Samu também foi acionado após o ocorrido e socorreu uma terceira vítima, cuja condição de saúde ainda não foi divulgada.

Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado a colisão.