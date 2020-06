Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado na BR 381, em Carmópolis de Minas, na madrugada desta quarta-feira (10).

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico (USBs) de Itaguara e Oliveira, e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Oliveira.

No local, as equipes averiguaram que duas vítimas estavam em óbito, sendo uma senhora sem idade identificada e o motorista do ônibus, também sem idade identificada.

A USB encaminhou três vítimas para o Hospital São Judas Tadeu, em Oliveira. Duas mulheres, uma de 24 e outra de 45 anos, e um menino de 5 anos. Estavam conscientes e com ferimentos leves.