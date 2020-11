Redação UN

Um grave acidente, envolvendo um trator e um veículo de passeio, foi registrado no início da noite de domingo (9), na LMG 893 – rodovia que liga Formiga ao Balneário de Furnas.

Segundo testemunhas, o automóvel colidiu na traseira de um trator que, sem sinalização e iluminação, rebocava lentamente uma espécie de carretinha.

Por volta das 19h, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e, ao chegarem no local, constataram que a passageira do veículo estava inconsciente e com trauma de face.