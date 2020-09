Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na tarde desta sexta-feira (4) na MG-050, em Formiga.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga averiguou a situação e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros. A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga também foi empenhada para apoio no atendimento.

As equipes fizeram o atendimento de nove pessoas. Um homem de 29 anos, um idoso de 74 anos, uma mulher, de 39 anos, um menino, de 10 anos, uma menina, de 11 anos, uma adolescente de 14 anos, um jovem de 25 anos, um homem, de 55 anos e um de 38 anos.

Após serem atendidas, as vítimas foram liberadas.