Da Redação

Por volta de 17h30 de sexta-feira (21), uma colisão entre veículos de passeio foi registrada no km 218 da rodovia MG 050, entre Pimenta e Córrego Fundo

O acidente envolveu os automóveis Toyota Corolla e um Hyundai HB 30, ambos emplacados em Formiga.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, pouco depois de passar pelo pedágio, a condutora do Corolla, de 30 anos, natural de Formiga, ao realizar uma ultrapassagem em local permitido, se deparou com um automóvel HB20, que estava sendo conduzido por um homem de 45 anos, natural de Piumhi, que transitava no sentido contrário pela faixa central. Ao verem o perigo de acidente, ambos os motoristas tentaram se desviar mas não conseguiram evitar a colisão lateral.