Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na tarde de quinta-feira (10), após uma colisão envolvendo um caminhão e quatro carretas na BR-262, em Bom Despacho. O acidente aconteceu por volta das 17h30, na altura do KM 484.

De acordo com a Triunfo Concebra, com o impacto, duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas pessoas tiveram ferimentos graves e foram levadas para a Santa Casa de Bom Despacho. Uma vítima se feriu levemente.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta estava carregada com esterco e cama de frango. Houve derramamento da carga na pista e o trânsito ficou interditado nos dois sentidos. O congestionamento chegou a 20 quilômetros, sendo 10 quilômetros de cada lado.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.