Na manhã desta terça-feira (16), um veículo Chevrolet / Onix, emplacado em Bambuí, seguia de Bambuí para Tapiraí quando na altura do KM 410, ainda no município de Bambuí, a motorista de 50 anos, natural e residente em Bambuí, diminuiu a velocidade do veículo ao se aproximar de uma ponte, devido a uma depressão existente na pista.

Nesse instante, uma carreta bitrem Scania / G 420, emplacado em Unaí/MG, que seguia na sua traseira e estava sendo conduzido por um homem de 29 anos, não conseguiu parar, vindo a colidir na traseira do Onix. Ninguém se feriu.

Fonte: Tapiraí TV