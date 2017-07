Da Redação

Um acidente registrado no início da noite dessa segunda-feira (17), no km 201, da rodovia MG-050, em Formiga, deixou uma vítima fatal.

O acidente ocorreu entre um caminhão guincho e um Ecosport, no trevo próximo ao bairro Maringá. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do caminhão seguia pela rodovia MG-050 e ao convergir à esquerda para entrar na via lateral, que dá acesso ao bairro, não percebeu a aproximação do Ecosport, que seguia em sentido contrário. Os veículos se chocaram frontalmente.

Jader Pimentel dos Santos Borges, de 42 anos, que conduzia o veículo Ecosport faleceu no local. Ele era médico veterinário, residia em Arcos e era fiscal do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) em Formiga. A vítima não possuía CNH.

Ainda de acordo com a PMRv o caminhão estava irregular e com a documentação atrasada. O condutor também era inabilitado. Ele não se feriu.

O caminhão foi apreendido.