Três jovens, entre 20 e 22 anos, da cidade de Córrego Danta, que trafegavam em um Citroen C3, morreram em um acidente na tarde dessa sexta-feira (20) na BR-262, em Bom Despacho. O acidente foi registrado na altura do km 479.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia sentido Bom Despacho/Luz quando colidiu frontalmente com um caminhão carregado com álcool, que seguia sentido contrário. Chovia no momento do acidente.

Ainda de acordo com a PRF, dois dos ocupantes morreram na hora. Uma terceira vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito.

O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito ficou lento no local até a retirada dos veículos.