Nos sete primeiros meses de 2020, a Cemig registrou cerca de 2 mil ocorrências de colisões de veículos com postes, que prejudicaram cerca de 700 mil clientes em toda a área de concessão da companhia.

De acordo com a companhia, além do prejuízo no fornecimento do serviço, esses acidentes são muito perigosos para as pessoas que estão nos automóveis e também para aquelas próximas ao local. Somente na região Oeste foram 164 acidentes, que interromperam o serviço para cerca de 60 mil unidades consumidoras da empresa.

O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares, ressalta que, quando ocorre esse tipo de acidente, é importante que as pessoas fiquem dentro do veículo, para que não haja risco de eletrocussão com fios da rede de distribuição caídos ao solo.

“Se houver fios caídos no chão, é possível que, ao sair do carro, a pessoa sofra um choque elétrico, que pode ser de até 13 mil volts, caso seja uma rede de média tensão. O único caso em que a pessoa deve deixar o veículo imediatamente é em situações de incêndio.