A Prefeitura de Formiga, por meio das secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Humano, realizou a primeira edição da Colônia de Férias Esportiva.

O evento ocorreu na semana passada, na Praça do Ceus (Centro de Artes e Esportes Unificados), no bairro Novo Horizonte, e contou com a participação de, aproximadamente, 350 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos.

Durante a colônia, foram desenvolvidas as seguintes atividades: tênis, futsal, voleibol, jogos de mesa (tênis de mesa e pebolim), dança e recreação. Todas contaram com instrutores qualificados.

O secretário de Educação, Cid Corrêa destacou que o saldo do evento foi muito positivo. “Acompanhei de perto a satisfação e alegria desses jovens, nesta que é a primeira de muitas atividades desse tipo. A partir de março, iniciaremos um projeto inovador que levará até os bairros atividades recreativas e esportivas, além de prestação de serviços básicos para a comunidade”.