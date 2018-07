Entre os dias 23 e 27 deste mês, Córrego Fundo terá a 1ª Colônia de Férias. A organização e programação do evento é uma iniciativa da administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Interessados com idades entre 7 e 17 anos poderão participar com autorização dos pais.

Para se inscrever, é necessário procurar os instrutores Franciane e Lucas, nas quadras de Córrego Fundo, ainda nesta semana. Nesta sexta-feira (20), haverá horário especial para as inscrições: das 13h às 16h, na Quadra Mineirinhos.

Segundo a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Luana Borges, a iniciativa tem como objetivo proporcionar lazer saudável, além de muito entretenimento e integração social, no período de recesso escolar.