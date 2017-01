A Secretaria de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Humano realizarão uma Colônia de Férias Esportiva na Praça do Ceus, entre os dias 23 e 27 deste mês.

O objetivo do evento é proporcionar para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, atividades esportivas e recreativas durante as férias escolares.

As atividades serão realizadas das 8h às 11h. As modalidades ofertadas serão: tênis, futsal, voleibol, jogos de mesa (tênis e pebolim), dança e recreação.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no local, no dia do evento, antes do início das atividades. Será disponibilizado transporte gratuito saindo do Terminal Rodoviário todos os dias do evento às 7h45 e retornando às 11h15.

“A Colônia de Férias Esportiva é uma grande oportunidade para tirarmos nossas crianças e adolescentes do tempo ocioso, ofertando atividades físicas e esportivas”, disse o secretário de Educação, Cid Corrêa.

O Centro de Artes e Esportes Unificados (Ceus) está localizado na rua DicoLavino, no bairro Novo Horizonte.