Um dos principais realities shows da televisão brasileira, “A Fazenda”, em sua décima terceira edição, entra em contagem regressiva na Record. A grande final está prevista para acontecer no próximo dia 16, após três meses de exibição. Portanto, até lá, o público pode esperar por várias ações planejadas pelas equipes de produção e direção, além das tradicionais “tretas” dos participantes. Falta pouco para se conhecer os finalistas que vão disputar a preferência popular na luta pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

No ano passado, vale lembrar, a direção do programa optou por um encerramento com quatro competidores: Lipe Ribeiro, Biel, Stéfani Bays e Jojo. Resta saber o que reserva “A Fazenda 13”. Por outro lado, um momento também muito aguardado pelos fãs é quando os ex-confinados retornam à sede para uma lavagem de roupa suja. Esse não pode faltar. Pra concluir, um merecido reconhecimento ao bom trabalho realizado por Adriane Galisteu, que substituiu Marcos Mion. Tomou conta do “Fazendão” e mostrou muita sintonia com a equipe.

(Imagem: Adriane Galisteu/Instagram)

TV Tudo

Nova fase

Tem gente no jornalismo do SBT até estranhando essa nova fase do Dudu Camargo. Afinal, o apresentador, um dos titulares do “Primeiro Impacto”, tem andado muito comportado nos últimos tempos, principalmente depois que renovou contrato até 2023. Será que as tantas polêmicas ficaram no passado?

Olha só

A atriz Cacau Protásio vai gravar uma música de autoria de ninguém menos que Fafy Siqueira. E produzida por Sandra de Sá. E engana-se quem pensa que o trabalho envolve humor ou qualquer situação engraçada. Tem todo um sentido de empoderamento.

Lista do Rei

Além da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, Ivete Sangalo também marcará presença no tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos.

Segundo a assessoria da Globo, no ar dia 22, após a “novela 3”.

Fênix

A cidade cenográfica das produções infantis do SBT, tão castigada pelo abandono durante o momento mais intenso da pandemia, está novamente na ativa. Recebeu o devido trabalho de reforma e já recebe as equipes de “Poliana Moça”, próxima novela da emissora, em gravação.

(Sophia Valverde, protagonista de ‘Poliana Moça’ no SBT/Instagram)

Sem parar

Depois de viver Harã, filho de Terá (Ângelo Paes Leme), em “Gênesis”(Record), Ricky Tavares fechou novos trabalhos no streaming e na TV. Concluiu a série “Maldivas”, produção da Netflix, e já grava “Além da ilusão”, a próxima novela das seis. Viverá Inácio, um rapaz humilde que se apaixona por Arminda (Carolina Dallarosa), filha do dono de um cassino, vivido por Paulo Betti.

Um fenômeno

O seriado “Todo Mundo Odeia o Chris” sempre conquista um espaço nas TVs abertas e fechadas. Tem público certo. É exibido pela Record nas manhãs de domingo e pelo Comedy Central, à tarde, durante a semana.

Organização

Duca Rachid e Thelma Guedes, colecionadoras de prêmios, vão aparecer com novos parceiros na fila das 18h da Globo.

Salvo alguma alteração, o horário está organizado assim:

Alessandra Poggi, com a próxima, “Além da ilusão”, seguida de Mário Teixeira (Mar do Sertão); Duca Rachid e Júlio Fischer; e Thelma Guedes e Thiaggo Dottori.

Ano que vem

De acordo com a Globo, em 2022, o “Domingão com Huck” vai reunir “quadros inéditos, que já são sucesso no mundo inteiro”, como é o caso de “To Tell The Truth”, sobre quem viveu de fato uma determinada situação. E também novas temporadas de quadros que já são queridos do público – “Dança dos Famosos” entre eles.

Operação

A Globo fará alguns ajustes na grade para colocar o especial “70 Anos de Novelas”, terça-feira, dia 21 de dezembro, após a novela “Um Lugar ao Sol”. Na segunda, 20, uma vez mais, será cancelada a sessão “Tela Quente”, para dar lugar à semifinal do “The Voice”.

Bola de prata

No dia 10 de dezembro, às 12 horas, vai acontecer a 52ª edição do prêmio Bola de Prata, que será destaque da ESPN Brasil e do Star+.

A tradicional premiação irá eleger os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2021 masculino e feminino.

Bate-Rebate

· Após viver a divertida Lulu, em “Bom Sucesso”, Carla Cristina Cardoso está escalada para a próxima novela das 18h, “Além da Ilusão”.

· Rodrigo Fagundes estará em “Cara & Coragem”, novela na fila das 19h…

· …Ele fará o chefe de uma agência de dublês em que trabalham Marcelo Serrado e Paolla Oliveira.

· O lançamento de um programa rural está nos planos da CNN Brasil.

· Ratinho no SBT, “Um Lugar ao Sol” na Globo. O fato é que os exames de DNA estão sempre beliscando um espaço no vídeo.

· Alli Willow (“Bacurau”) fará a série “O Jogo que mudou a história”, produção da Globoplay.

· Sonia Braga, brigada com a Globo, vai aparecer no especial “70 Anos de novelas”…

· …O programa vai destacar o seu trabalho em “Gabriela”…

· …Ou mais precisamente, a cena clássica da personagem em um telhado para pegar uma pipa, na primeira versão.

· “Gilberto Braga: Meu Nome é Novela” é o título do documentário sobre o autor produzido pela Globoplay.

· “Auto do Brasil”, especial que mistura música e dança, irá ao ar na TV Cultura no dia 23, mas terá uma pré-estreia para convidados no Espaço Itaú de Cinema no Shopping Frei Caneca, no dia 14.

C’est fini

Andréa Beltrão e Andréia Horta estão chamando atenção pelo bom momento de suas personagens em “Um Lugar ao Sol”, na Globo.

Porém, não existe a possibilidade de elas contracenarem na trama. São de núcleos bem distantes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

