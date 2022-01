Texto bom em novela é fundamental. Tudo começa por ele e, depois, passa pela escolha de um diretor, definição de elenco e circunstâncias apropriadas para a sua realização. Isso, apenas como um resumo das tantas complicações que existem.

E as informações que chegam da Globo revelam que “Pantanal”, mesmo com todas as complicações próprias do momento, tem atendido essas condições.

A sua história, que a maioria conhece, poderá vir a ser um respiro no confinamento forçado das pessoas, como uma janela aberta para a natureza. E também porque, por tudo que já sabemos, possui um conteúdo consistente, que invariavelmente proporciona boa audiência.

Daí se admitir o acerto na escolha do diretor Rogério Gomes, alguém que historicamente sempre entregou seus trabalhos sem sobressaltos e sem nunca querer, com tentativas estéticas, ser mais importante que a história.

No fundo, no fundo, “Pantanal” está seguindo a regra que deve ser obrigatória, ou seja, cada um no seu quadrado: autor escreve e diretor dirige. Simples assim.

TV Tudo

Em mãos

José Luiz Villamarim, número um da dramaturgia da Globo, está avaliando a possibilidade de produzir a série “Maria Bonita”, sobre a cangaceira Maria Gomes de Oliveira (1911-1938), companheira de Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o Lampião.

O projeto é do Jayme Monjardim.

“SBTflix”

Segue chamando atenção o atual Top 10 das produções mais vistas da Netflix no Brasil, pois metade deles tem produções desenvolvidas ou ligadas de alguma forma ao SBT. Só no top 3, respectivamente, estão “Café com Aroma de Mulher”, “Carinha de Anjo” e “Cúmplices de Um Resgate”.

“Rebelde” e “As Aventuras de Poliana” completam a lista.

Caixa de entrada

Ontem, quinta, o diretor de jornalismo da TV Jovem Pan, Humberto Candil, comunicou a cúpula da casa, através do RH, que entrará em férias a partir de segunda-feira.

Período necessário para continuar se recuperando da Covid e tratar de outras complicações.

Indústria dos pacotes

A vida tá difícil. Supermercado, que se preze, nos dias atuais, tem que ter um cardiologista de plantão.

Daí que os serviços de streaming também não podem entrar no mesmo barulho que matou a TV paga.

Olha só

O Globoplay, por exemplo, além de já ter seu preço, passou a vender por fora ou separado futebol, filmes do Telecine e outros do gênero.

Quem segura uma dessas? No atual cenário econômico ninguém tem dinheiro para tudo.

Plano

Com resultados positivos de audiência, a ideia da Globo é levar a edição especial de “O Cravo e a Rosa” até o início de setembro, com quase 200 capítulos no ar.

Originalmente, a trama de Walcyr Carrasco tem 221 episódios. Também ainda não se fala na sua substituta.

Não pode faltar

Tudo bem que “Um Lugar ao Sol” está sendo reeditada e os capítulos diminuídos, mas determinados elementos da sua estrutura não podem ser excluídos.

Por exemplo, o gancho para o dia seguinte é sempre essencial. O capítulo de quarta-feira terminou com a Lara (Andreia Horta) “indo fazer uma ligação”. Força dramática zero. Suspense também nenhum. Assim fica difícil.

Arre!

Até que enfim a direção da Rede TV! se tocou que o “Encrenca” é uma roubada. E do erro que foi seguir com o programa, depois da saída do pessoal antigo.

Pois bem, vai acabar. Segue esse mês, fevereiro só reprises e em março programa novo.

Pois bem

A ideia de agora é começar quase que imediatamente um novo programa, também de humor, para as noites de domingo, mas mantendo o diretor Júlio Picone.

E também Fernanda Keula e Vinicius Vieira, que sempre vestiram a camisa. Gui Santana, ex-“Pânico”, é uma das possibilidades para o elenco.

Por outra

Fonte do mercado, e fonte boa, já dá como certeza uma grande transformação na Rede TV! para a metade do ano.

E também assegura que nada continuará como está. Tudo está sendo costurado desde agora, inclusive envolvendo valores necessários. Se isso significa venda ou chegada de alguém, não é possível cravar.

Lexa

O canal Música Multishow no YouTube vai ganhar, em breve, um programa com a cantora Lexa.

“Bar de Verão da Lexa” terá direito a música, games, drinks, barman e bargirl, além das participações de Nicole Bahls, Rebecca e Rennan da Penha.

Casa nova

A TV Guararapes, afiliada da Record no Recife, anunciou ontem a contratação de Meiry Lanunce, ex-âncora da Globo.

A jornalista vai comandar o “Jornal Guararapes”, o telejornal noturno da emissora, a partir de fevereiro.

Bate – Rebate

· Nesta sexta, às 22 horas, o “Resenha ESPN” recebe o ex-jogador do São Paulo Fábio Simplício…

· … Já no sábado, às 21h, o “Bola da Vez” terá como convidado o jornalista Marcos Uchôa.

· Via Lu Barbosa, a influenciadora Mayra Cardi, agora “Maíra”, vai correr os programas de televisão…

· … Em pauta, projetos pessoais, o marido Arthur Aguiar e “BBB”.

· A Rádio Cultura FM prepara uma programação dedicada ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922…

· … No dia 25, às 18h, irá ao ar o documentário “Modernistas das cavernas”…

· … E, a partir do dia 6 de fevereiro, uma série semanal de 13 programas chamada “Vanguarda e tradição: a música da Semana de 22”.

· Férias da produção do SBT chegando ao fim. Programas voltam a ser gravados no começo de fevereiro.

· Sentindo na pele: a atriz espanhola Maggie Civantos, protagonista da série “Express”, do Starzplay, em entrevista a Anne Braune do canal Like, fez várias declarações…

· … A mais interessante delas é que, para compor sua personagem, passou algum tempo dentro da mala do seu carro, experimentando a sensação de ser sequestrada e ficar presa.

· … Vai ao ar domingo, às 21h. E torcer pra essa moda não pegar.

· A economia brasileira é destaque no “Canal Livre” deste domingo na Band. O convidado é o economista e especialista em contas públicas Raul Velloso…

· … Participam Eduardo Oinegue, Fernando Mitre, Juliana Rosa e o cientista político Fernando Schüler.

C´est fini

De acordo com a assessoria da Globo, apesar da disparada da Covid, as gravações de todas as suas novelas estão prosseguindo – “respeitando o protocolo de segurança”.

E isso inclui o remake de “Pantanal”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Foto: Irandhir Santos como Joventino na primeira fase do remake de ‘Pantanal’/ Globo/João Miguel Júnior

Foto: Globo/Fabio Rocha

Foto: Divulgação