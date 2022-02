Um registro no site da TV Tupi, no Facebook, mostra que no Censo de 1980 foi apurado que das 26 milhões de residências apenas 55% estavam equipadas com televisão.

E que, desse total, 18 milhões de aparelhos eram preto e branco e apenas 300 mil coloridos, mesmo passados sete anos desde a implantação da TV em cores no país.

Depois de 42 anos encontramos um outro quadro sociológico, onde só 15% dos domicílios têm TV a cabo, com 85% deles sintonizando TV digital e a maioria com adaptadores externos.

Um outro número curioso é que das residências com TVs por assinatura, 70% só assiste as TVs abertas.