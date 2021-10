“Verdades Secretas 2”, data hoje, se não for o primeiro, está entre os produtos mais acessados do Globoplay.

A sua disponibilização vem acontecendo aos poucos, mas pelo que até agora foi possível assistir, com segurança e sem medo de errar, a qualidade de sua produção, a direção da Amora Mautner e o desempenho do elenco devem ser reconhecidos. Ressaltados.

E se, na primeira temporada, Walcyr Carrasco surpreendeu a todos com a abordagem de temas, os mais diferentes, por meio de vários personagens, agora, ou até agora, não está sendo assim.

Em seus dez episódios disponibilizados, “VS2” não está justificando a expectativa que existiu em torno da sua realização ou exibição. Mais que isso: todo o ruído causado parece que só serviu para ampliar o tamanho da decepção que vem causando.

Como história, deixa muito a desejar e é bem improvável qualquer alteração em seu rumo, nos próximos capítulos. O recheio apelativo está longe de compensar a fragilidade de sua história. Esperava-se mais. Muito mais.

Vamos combinar

Walcyr Carrasco não tem nenhuma obrigação de acertar todas. É um autor competente e vitorioso.

Porém, ele mesmo se impõe a um ritmo humanamente complicado. Agora, por exemplo, parece que já tem a ideia de uma novela das 21h e pretende escrever a terceira temporada de “Verdades Secretas”.

Pega leve

É aquela velha história dos bastidores da Globo, até com a antipatia de outros autores: o “Walcyr não nega fogo”.

Está sempre pronto: “se for necessário, escreve uma novela com a mão direita e outra com a esquerda”. Olha o que dá.

Pós-rodada

A TV Jovem Pan News, no ar desde a última quarta, levará ao ar o “Caneladas”, após todas as rodadas do futebol.

Humor e informação, com a equipe de esportes da casa.

Situação de momento

Kaká Marques deixou a Rede TV! e já começou na Band. Optou por um caminho silencioso. Talvez por medo de se comprometer, preferiu nem responder mensagens.

E mesmo de alguns, da antiga casa, preferiu nem se despedir. É a vida.

Passo seguinte

Na Rede TV!, sem nada de oficial até agora, a tendência é que Dirlan Jorge, hoje como gerente operacional de produção, assuma a direção de produção, cargo que era do Kaká.

O mesmo Dirlan de muito tempo de SBT e vários trabalhos na própria Rede TV!.

Especial

O “Programa Raul Gil” deste sábado no SBT faz uma homenagem a Thiaguinho, com direito a banda ao vivo e vários depoimentos.

Durante o encontro, o cantor revela que começou a compor para vencer a timidez. Fala ainda como foi a passagem pelo Exaltasamba, Grammy, e o que pretende para o futuro da carreira.

Hipocrisia

Jogo Flamengo e Atlhetico PR, quarta-feira, câmeras da Globo nos torcedores, um bem do ladinho do outro e todos sem máscara.

No campo, os jogadores respeitam um minuto de silêncio. Entenda se for capaz. Fiscalização, claro, nenhuma. Parabéns aos envolvidos.

Complicado

Fica a pergunta: quando a arbitragem brasileira e o VAR irão se entender um pouquinho melhor?

Futebol ficou como o tênis e vôlei: tem hora pra começar, mas ninguém sabe quando vai terminar. As paralisações são geralmente longas e na maioria das vezes incompreensíveis. Quebram as grades de programação.

Fim de ano

O jornalismo da Rede TV! trabalha na produção do especial “Perspectivas 2022: Desafios & Soluções”.

No ar dia 28 de dezembro, 23h330, com apresentação de Mauro Tagliaferri e uma análise do que poderá acontecer na Economia, Saúde, Educação, Esportes e Política Internacional.

Confidencial

A Band está acelerando o passo para o lançamento de um novo jornal local, em São Paulo, para exibição nas manhãs de sábado.

É uma faixa de horário, até aqui, só ocupada por concessionários.

Um nome

Roberto Paiva, ex-Globo, está conversando com a Band.

A ideia é que ele venha a ser um dos reforços na equipe deste novo jornal.

Tecnologia

Iza, atualmente no “The Voice”, e Tatá Werneck estão confirmadas no comando do próximo “Prêmio Multishow”, que acontece no dia 8 de dezembro direto do Rio de Janeiro. A cerimônia deste ano tem como tema “Imagine um mundo de música”. O conceito explora a temática do metaverso, que mistura o digital e o real em um ambiente de inovação e tecnologia.

Fazenda

Surrealismo é o tema da festa de “A Fazenda” nos trabalhos desta sexta-feira.

O convidado do programa é o músico Dennis DJ.

Bate – Rebate

· Cantora Rosa Ávila está lançando a versão italiana de “Beatriz”, música de Chico Buarque e Edu Lobo.

· A rádio Bandeirantes vai cobrir a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, semana que vem, na Escócia…

· … Sonia Blota fará a cobertura do evento direto de Glasgow, entre os dias 1º e 12 de novembro.

· Edu Porto renovou com a Record e também estará no elenco de “Reis”.

· Todo o pessoal do “Hoje em Dia”, da Record, está junto novamente na apresentação do programa…

· … Ontem, dia da volta, foi uma festa.

· Trabalho da Fabiana Oliveira na apresentação do “A Fazenda News”, na Record News, tem recebido elogios merecidos…

· … Recebendo, diariamente, os mais diferentes convidados, logo após a exibição de “A Fazenda”, na Record, ela tem registrado números, às vezes, superiores aos da Band e Rede TV!.

· Marcelo Novaes, após “O Sétimo Guardião”, na Globo, voltaria às novelas numa próxima “Malhação”…

· …Mas…, com o fim da faixa jovem, ele foi chamado para “Além da Ilusão” e está confirmado no elenco.

C´est fini

Além do trabalho de apoio, online e gratuito, por meio do projeto Ponto de Virada, o diretor Pedro Vasconcelos segue firme e forte no audiovisual.

O filme sobre Maurício de Sousa, por exemplo, deve entrar em produção no primeiro semestre do ano que vem e ele também voltará com o seriado “Casais Inteligentes Enriquecem Juntos” no GNT.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!







