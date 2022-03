Juca Chaves é o nome artístico de Jurandyr Chaves, alguém que também ficou conhecido como Menestrel Maldito. Fez jus, ao longo do tempo, a todas as denominações, menos do “Nasal Sensual”, um exagero da parte dele. Nasal sim, sensual nunca.

Ou, como preferia, o Juquinha, aquele que tinha sempre os seus shows lotados e ingressos intensamente disputados, nas várias temporadas em nossos teatros e alguns lá de fora.

Desde o início dos anos 1960, a sua música e o humor ácido contra os políticos de todos os partidos pautaram sua carreira.

Crítico feroz da ditadura militar, também fazia obras de arte como “Por Quem Sonha Ana Maria?” e “Cúmplice”.

Ainda recentemente, teve um teatro com seu nome em São Paulo, mas as manobras da vida acabaram desviando o caminho.