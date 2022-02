Nunca foi o caso do SBT, mas Record um pouco antes e Globo mais recentemente reduziram drasticamente os seus bancos de elenco, em um primeiro momento surpreendendo muita gente e até recebendo críticas. Ingrata e mal-agradecida, as mais suaves.

Mas isso nada mais foi que um sinal dos tempos e uma movimentação natural do mercado. A chegada do streaming veio precipitar muita coisa e nos colocar em novo estágio, que para outros países é uma realidade que sempre existiu.

A TV americana, por exemplo, lida com isso desde o começo e não por acaso lá se concentram os melhores salários e um modelo de organização que só beneficia a disputa entre emissoras.

Mesmo com um atraso fenomenal, a mesma coisa começa a acontecer agora no Brasil, o que só incentiva autores, diretores e atores poderem transitar mais diferentes direções possíveis.

Isso, como um caminho sem volta, nada mais é que um importante sinal de amadurecimento.

TV Tudo

Beija no streaming

A Floresta, produtora da Sony Pictures Television, e a HBO Max estão perto de finalizar a parte burocrática, para dar início à produção da telessérie “Dona Beija”, novela que foi sucesso na TV Manchete.

Uma mera formalidade, porque as partes já dão o negócio como certo.

Elenco

Os processos relativos à telessérie “Dona Beija” estão tão adiantados, a ponto de, nos bastidores, constarem várias certezas para o seu elenco, casos de Camila Pitanga e Murilo Rosa, já acertados com a HBO, além de Grazi Massafera e João Baldasserini.

Ainda não existe uma previsão de estreia, mas tanto Floresta quanto HBO estão muito empolgados com essa parceria.

Novos tempos

A montagem de elenco para “Dona Beija” não é vista como problema. Ao contrário.

Há diversos nomes no mercado, hoje, recém-saídos da Globo, trabalhando por obra certa. É a nova realidade do mercado acima comentada.

Quer mais?

O diretor Afonso Poyart vai filmar entre maio e julho a superprodução “Biônicos”, para a Netflix. Será o primeiro longa-metragem brasileiro de ficção científica com ação da plataforma e um investimento milionário.

Bruno Gagliasso, Jessica Córes, Klebber Toledo, Luana Tanaka e Paulo Vilhena vão integrar o elenco.

Escalado

Ronny Kriwat vem de uma sequência de trabalhos na dramaturgia da Record.

E, após o Eliezer de “Gênesis”, acaba de ser confirmado em “Reis” para fazer o personagem Abi.

Voz dela

A Globo está colocando Larissa Manoela, às vésperas da sua estreia na novela “Além da Ilusão”, em todas as vitrines possíveis.

Já é a dela a voz escolhida para várias chamadas da programação.

Mais ainda

A direção de esportes da Band tem caminhos traçados para toda esta temporada.

Por exemplo: tênis está com todo calendário fora de questão, inclusive Roland Garros. Mas novos investimentos estão previstos para o automobilismo.

Por outro lado

Aos poucos, a vidinha vai voltando ao normal nos interiores da ESPN.

Vários programas estão sendo feitos novamente dos seus estúdios.

Coincidência

Manhã de sexta, praticamente na mesma hora: GloboNews informa que “venda de vinho segue em alta apesar do dólar caro”.

Ana Maria Braga, no “Mais Você”, da Globo: “Conheça detalhes da produção de vinho”. Só faltou o Galvão.

Musical

O ator e cantor Luckas Moura está no elenco da série da Record, “Todas as Garotas em Mim”, como Felipe.

E o seu personagem também é do mundo da música: um cantor sertanejo que toca violão e é compositor.

Próximos capítulos

Há uma expectativa em torno de “Um Lugar ao Sol”, na Globo e fora de lá, sobre a reação do público ao envolvimento de Ravi (Juan Paiva) e Lara (Andreia Horta).

A autora Lícia Manzo, sabe-se, usou de cuidados especiais para amarrar e justificar essa trama. O jovem Ravi sai em vantagem até pelo fato de que Cauã Reymond terá perfil mais de vilão daqui em diante.

Bate – Rebate

· Janaina Cabello, que colaborou na direção da série “O Coro”, de Miguel Falabella na Disney+, assinou com a Globo…

· … Na verdade, trata-se de uma volta, para trabalhar nas próximas temporadas de “As Five”.

· Record tem hoje, 22h15, mais um episódio de “Aeroporto”. Apresentação de Cesar Filho.

· Franz Vacek, de volta das férias, reassume hoje a superintendência de Jornalismo e Esportes da Rede TV!.

· Zeina Latif, uma das economistas mais influentes do País, é a convidada da live de hoje do Márcio Bambambam Bernardes.

· Estaleiro: Antonio Zimmerle, da programação da Band, está de novo na cerca…

· … Desta vez, pisou num buraco, na calçada da praia, e lá se foi o tornozelo.

· … Tudo bem, mas pé no chão só amanhã, terça-feira.

· A Globoplay estreia dia 21 de fevereiro a novela portuguesa “A Impostora”(2016).

· Um detalhe da sinopse: “ao assumir a identidade da sua irmã gêmea, Verônica enfrenta inúmeros desafios para salvar a vida do seu sobrinho”…

· … Os “usurpadores” se espalham pela TV.

C´est fini

Enquanto não começam as gravações de “Cara & Coragem”, próxima das 19h na Globo, segue o trabalho de preparação com o elenco. Pelo lado da direção, continuam as buscas por locações que tenham a ver com o tema da novela.

Que vai exigir, inclusive, a participação de vários dublês em cenas de perigo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

