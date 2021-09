O Brasil sempre teve um jeito muito próprio de fazer novela, inclusive com semelhanças, em sua produção, próximas do cinema.

Ao contrário, por exemplo, do México, aqui o trabalho com os atores sempre foi mais cuidadoso. Há direção de cenas, uso de externas e caprichos bem redobrados na cenografia, figurinos e maquiagem.

Lá é mais teatro, com aproximadamente 95% das cenas gravadas no estúdio, em um ritmo tão frenético que as interpretações deixam a desejar. Interpretações, aliás, na grande maioria das vezes com o auxílio do ponto eletrônico. Nada é decorado. Vai que vai.

E é importante que os avanços observados na nossa teledramaturgia, sempre mais próxima da realidade, sejam mantidos, daí também a necessidade de as novelas, como sempre foram, continuarem como obras abertas.