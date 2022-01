Amanhã, quarta-feira, em locações na região de Paulínia, pouco mais de 100 km de São Paulo, a Record vai iniciar as gravações de “Todas as Garotas em Mim”, série de Stephanie Ribeiro, com direção de Rudi Lagemann.

Neste começo, lanchonete, ruas, restaurante, barzinho, shopping, sorveteria, cemitério etc…, tudo ali na própria cidade e regiões próximas.

Para esses primeiros trabalhos, uma boa parte do elenco já foi convocada, com destaque para Manuela Do Monte, Ângelo Paes Leme, Mharessa Fernanda, Rafael Sardão, Juliana Knust, Rhaisa Batista, Alines Fanjur e Juan Alba.

Vale ressaltar ainda que o Polo Cinematográfico de Paulínia foi escolhido pela produtora Formata, também para os trabalhos em estúdio, assim como, em seu roteiro, estão previstas externas em Gramado, no Rio Grande do Sul, e em algumas cidades de Santa Catarina.

A direção da Record ainda não tem definida a data de estreia. Mas será em maio.

Mudou

Ontem, conforme o anunciado, foi alterada a nomenclatura dos canais esportivos da Disney.

ESPN Brasil passou a ser ESPN e os demais receberam os números 2 e 3. O antigo Fox Sports 1 virou ESPN 4.

Curiosidade

E com o fim do Fox Sports 1, o 2 continuou existindo, mesmo com o desafio à lógica: se tem o 2, como não existe o 1?

Se fosse em outro lugar, já iam sair falando.

Mas existem as razões

A manutenção da marca Fox, independentemente da numeração, se deve a algumas necessidades.

Por enquanto, direitos, como a Libertadores, e o Cade. Como se recorda, em maio do ano passado, foi autorizada a fusão sem a venda dos canais, mas com condições.

Entre as principais

Naquela mesma oportunidade, ficou estabelecido que a Disney se comprometeria a manter o canal no ar até janeiro deste ano.

E que também, a partir do mesmo período, poderia voltar a tentar negociar a marca.

Por sua vez

A Band, nos finais de semana, está transmitindo a Copa Africana de Nações, mas assim como já acontecia no Campeonato Alemão, só nos jogos narrados pelo José Luiz Datena existem sorteios de camisa. Nos demais não.

Só se ele mesmo patrocina.

Não é por nada

A Band, em tempo de tantas mudanças, poderia também cuidar um pouco melhor do vestuário do pessoal do esporte.

Os blazers e as camisas são as mesmas de 2013, que continuam resistindo heroicamente, mesmo já passando no vídeo visíveis sinais de desgaste.

Tá complicado

Em O Globo, ontem, a jornalista Patrícia Kogut informou que “Pantanal” teve sua estreia adiada em duas semanas, agora só dia 28 de março, por causa dos casos de contaminação.

“Reis”, da Record, também enfrenta os mesmos problemas. Medidas estão sendo tomadas para minimizar o problema.

Diante disso

“Um Lugar ao Sol”, em cartaz, terá que ser espichada.

Mas como já foi toda gravada e o elenco dispensado, daqui em diante terá capítulos menores e muitas das suas cenas, valendo-se de stock shots, serão alongadas na edição.

Demora

Angélica terá, sim, um novo programa na HBO Max, mas não tão já.

Não há, ainda, nem um formato definitivo. Deve demorar cerca de seis meses para entrar em produção.

A céu aberto

A mudança repentina no “SBT Notícias” só revela que no SBT nunca há segurança nenhuma naquilo que é feito.

A responsabilidade pela audiência baixa na primeira semana de exibição foi toda jogada nas costas do apresentador afastado – Darlisson Dutra, com a troca por Dudu Camargo e Marcão do Povo. Queimação. Falta de respeito com o profissional.

Bate – Rebate

• A morte do Valdir Bonfim, com 33 anos de casa e 55 de vida, foi um choque para todo pessoal da Band…

• … Foi um profissional, coordenador de produção, querido e respeitado por todos.

• Começam em fevereiro as gravações de “Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem”, com Otaviano Costa, no SBT.

• A Netflix marcou para 25 de fevereiro a estreia de “De Volta aos 15”, com Maisa Silva e Camila Queiroz como protagonistas..

• … Uma série carregada de várias referências à cultura dos anos 2000.

• Caminhão de mudança do BandSports foi confirmado para a próxima segunda-feira…

• … Vai deixar as instalações do Morumbi e ocupar os escritórios da rua Tabapuã.

• Depois de um trabalho dos mais elogiados em “Gênesis”, Zécarlos Machado agora vai fazer a série “Chuva Negra” no Canal Brasil.

• Neusa Borges também fechou para o elenco do filme sobre a vida de Mussum…

• … O protagonista será interpretado por Ailton Graça.

C´est fini

Com a curadoria de Ana Maria Braga e do maestro João Carlos Martins, no dia 26, será inaugurada a exposição “A Cara de São Paulo”, da fotógrafa luso-brasileira Catarina Machado.

Entre as personalidades clicadas, nomes famosos da TV como Ana Paula Padrão, Amaury Junior, Maurício Kubrusly, Marilu Torres, Nilton Travesso e Silvia Poppovic. Local: Casa de Portugal.

Então é isso. Mas amanhã tem mais.

