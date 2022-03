A televisão aberta, durante muitos e muitos anos, com total independência, viveu sem as redes sociais. Nem cabe discutir se a recíproca seria verdadeira, porém muito ou quase tudo que é postado em Twitter, Facebook e companhia bela sempre tem na velha e boa TV a sua base de dados.

Sem ela ou o que provém dela, o que seria discutido nesses lugares?

E isso em se tratando de novelas, realities, séries, minisséries, jornalismo, transmissões esportivas e programas de entretenimento, que em tempo integral, são colocados no ar.

As redes sociais, que nada produzem, poderiam se transformar num campo de debates elevado e mesmo de troca de ideias, mas, na prática, cada dia mais se transforma em um centro de mentiras, intrigas e agressividades.

Situações muitas vezes provocadas por pessoas sem identificação, anônimos, que por serem covardes, se escondem atrás de alcunhas ou denominações. É um território de ninguém. Bom senso não existe e o filtro é nenhum.

Pior é verificar a existência de pessoas que fazem das redes sociais suas fontes de informação. Aí que mora o perigo.

(Dani Calabresa no CAT do BBB, reality sempre em destaque nas redes sociais/Divulgação)

Vilão

O ex-“BBB” Kaysar Dadour, além da novela “Cara & Coragem”, também está no elenco de “Me Tira da Mira”, produzido por Cleo, uma comédia policial que chega aos cinemas no dia 24.

Além da estreante, Bruna Ciocca, o filme conta com as participações especiais de Vera Fischer, Stênio Garcia e Maria Gladys.

Assunto sério

Todas as principais TVs, sem exceção, sofrem com a falta de renovação em determinados setores.

Nem tanto na dramaturgia, no jornalismo ou esporte, mas no entretenimento a situação é bem grave.

Faltam valores

Na chamada “linha de shows”, aqueles que se envolvem com ela, além da vontade de trabalhar e de se dedicar, precisam também de um mínimo de criatividade.

Buscar o diferente e aquilo que possa despertar interesse no telespectador.

Não por acaso

Sobre a criatividade, até porque não tinha como ser diferente, a televisão no Brasil sempre buscou trabalhar com o original. Gerar a maioria dos seus conteúdos.

De uns tempos para cá, o comodismo tomou conta. Ficou mais fácil comprar pronto e o que já se viu, em inúmeros casos, foi a exibição de programas sem nada a ver com a nossa realidade.

Está sério

Essa iniciativa de trazer quase tudo de fora na área do entretenimento criou um certo comodismo em todos aqueles que se envolvem na sua produção.

A maioria dos trabalhos hoje se resume a seguir o que está na cartilha. Qualquer coisa fora dela, já vira um drama.

Atenção

São boas as possibilidades de Cissa Guimarães vir a dividir um novo programa com Edu Guedes nas manhãs da Band.

Já tem uma conversa bem avançada. Agora falta criar algumas situações para isso, especialmente uma necessária base comercial.

Na moda

Solteira e de férias na Globo, Isis Valverde continua tocando normalmente seus demais trabalhos, incluindo os mais badalados. Foi convidada da Dior, para assistir ao desfile na Paris Fashion Week, e conferiu de perto a apresentação da nova coleção idealizada por Maria Grazia Chiuri.

Futebol

Domingo, às 16h, tem Palmeiras, agora campeão da Recopa, contra o Guarani, jogo do Campeonato Paulista, no futebol da Record.

Já pelo Carioca, rodada dupla. No sábado Resende e Fluminense e, domingo, no mesmo horário, 16h, só um Flamengo e Vasco. Promessa de fortes emoções também na briga pela audiência.

Está lá

Cada passo do surfista Gabriel Medina, após se separar de Yasmin Brunet, tem sido acompanhado pela mídia. Nada escapa. O curioso é que o ex-casal decidiu manter vários registros em suas redes sociais, dando esperanças de uma até breve reconciliação. Será?

Em andamento

A Globo deu início às gravações de “Cara & Coragem”, substituta de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, mas que ainda obedecem a um ritmo bastante tranquilo. Muitos do elenco, inclusive, continuam aguardando a vez para entrar em cena.

Homenagem

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, terça-feira que vem, a Endemol vai lançar a campanha “Mulher, seja roteirista da sua própria vida”, que consiste em várias ações durante todo este mês.

No meio delas, uma homenagem online a 100 mulheres que batalharam para escrever suas próprias histórias, como Hebe Camargo, Elza Soares, Cássia Eller, Maria da Penha…

Bate – Rebate

· Maiara & Maraísa, Henrique & Juliano e Dom Vittor & Gustavo vão ao churrascão do “Faustão na Band”, nesta sexta-feira.

· Zezé Di Camargo lança seu projeto solo, domingo agora, no programa de Luciano Huck…

· … Também está fechada uma participação dele no quadro “Lata Velha”.

· Érica Reis e Marcelo Torres, apresentadores de telejornais, são alguns dos participantes do “Bake Off Celebridades”, estreia deste sábado no SBT.

· “Poliana Moça” terá uma coletiva de imprensa híbrida, no próximo dia 15…

· … Com o pessoal presencialmente e os demais acompanhando online.

· Equipes do “Canta Comigo Teen” já estão trabalhando na escolha dos participantes da próxima temporada…

· … O programa é uma parceria da Record e Endemol Shine.

· O “Globo Repórter” estreia nesta sexta sua nova temporada de programas…

· … E começa com um trabalho do Tiago Eltz na Baja Califórnia.

C´est fini

A Globo exibe o especial de carnaval “Paredão Tropical”, neste sábado, para suas emissoras do Nordeste.

Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Xanddy, Lia de Itamaracá, Larissa Luz e os blocos Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Didá são algumas das atrações.