José Roberto Maluf já tinha toda uma história na televisão, desde Band, Gazeta e SBT, quando aceitou assumir a presidência da Fundação Padre Anchieta, em 2019.

E foi baseado nesta experiência que, desde o primeiro dia nas funções, as suas atenções se estiveram em resgatar a imagem da Cultura ou restabelecer a respeitosa posição que ela ocupou no passado.

O que, como homem de televisão ele sabia, só seria possível com uma grade de programação mais forte. Daí, entre outros movimentos, o ressurgimento do “Roda Viva”, primeiro com Daniela Lima e Vera Magalhães logo depois, voltando a apresentar programas que pudessem interessar ao público.

Assim como vieram a existir investimentos nos infantis, jornalismo, esporte, na própria rede de emissoras e até alguns atrevimentos, como exibir o clássico “Rei da Vela”, sábado passado, em horário nobre.

Por aí também passa a retomada da teledramaturgia, com a série sobre a independência do Brasil, dirigida por Luiz Fernando Carvalho.

Vale lembrar que, quando se meteu por aí, a Cultura nunca fez feio, especialmente com seus teleteatros.

E como o passado não pode brigar com o presente para não comprometer o futuro, se espera que interferências políticas não venham a atrapalhar o trabalho novamente recolocado nos trilhos.

TV Tudo

Está na ordem

Não vai existir nenhuma mudança na ordem de novelas da Globo, faixa das 21 horas.

Depois de “Um Lugar ao Sol”, entra “Pantanal” e depois será “Olho por Olho”, do João Emanuel Carneiro.

Problema é depois

Após “Olho por Olho” é que ainda existe uma certa indefinição.

A preferência é por Glória Perez, com sinopse aprovada há muito tempo, mas também tem o nome do Walcyr Carrasco correndo por fora.

Sucesso

Eliane Giardini e Marcos Caruso foram apresentar “Intimidade Indecente” em Portugal e até estão um pouco surpresos com tanto sucesso.

Se depender do público vai demorar um pouco para voltarem. É uma sessão extra atrás da outra.

Internacional

Renata Maron está cobrindo pela quarta vez o Oriente Médio e realizando entradas ao vivo nos canais Terra Viva, BandNews e AgroMais.

Nos últimos meses foram três idas aos Emirados Árabes Unidos. Volta ao Brasil neste fim de semana.

Atenção

É importante ficar ligado nas mudanças da Record neste domingo.

O programa “Hora do Faro” será levado ao ar das 15h45 às 18h15.

Por outro lado

Por outro lado, o jogo do Campeonato Paulista, Santos x São Paulo, e do Carioca, Audax e Vasco, serão transmitidos a partir das 18h30.

O “Domingo Espetacular” irá ao ar na sequência, 20h30.

Nada ainda

Sobre a já decidida saída de Fátima Bernardes do “Encontro”, a Globo ainda é bem cautelosa sobre o assunto.

Há a chance de o programa continuar existindo, com um ou mais apresentadoras no lugar. Patrícia Poeta, por exemplo, já foi um nome falado.

Porém

Também se estuda a possibilidade de entrar um programa totalmente novo nas manhãs.

Algo, sempre ao vivo, que misture ainda mais entretenimento e jornalismo, inclusive com a participação das praças.

Contratada

Depois de acompanhar o Palmeiras no Mundial de Clubes, a jornalista Bibiana Bolson fechou contrato com a Jovem Pan.

Estreia segunda-feira no “Camisa 10” e ainda terá um outro programa aos sábados.

Bebê chegando

Dony de Nuccio ainda não tem previsão de novas gravações no SBT.

O jornalista e apresentador está focado “só no nascimento do primeiro filho”, que chega nos próximos dias. Dony é casado com Larissa Laibida.

Bate – Rebate

· Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, é o convidado do “Grande Círculo”, neste sábado, no SporTV, 22h. Apresentação de Milton Leite.

· Se até existiam motivos para reclamar, agora não existem mais: o “BBB”, pelo menos parece, embalou de vez.

· Tinha muita gente reclamando que o “BBB” estava muito paz e amor…

· … É bom não reclamar mais. Já tinha brigas sobrando.

· Neste sábado, no “Em Alta”, da CNN Brasil, Mari Palma e Phelipe Siani recebem Tainá Müller…

· … Protagonista da série “Bom Dia Verônica”, ela vai falar também do protagonismo feminino.

· ESPN anunciou a contratação do ex-piloto Christian Fittipaldi para comentarista da Fórmula Indy…

· … A primeira prova da temporada 2022 será realizada em São Petersburgo, nos Estados Unidos, no próximo dia 27.

· Com Iza em cena, o HBO Max disponibilizou o último episódio do “Onda Boa com Ivete”…

· … Fãs de Ivete Sangalo já pedem uma segunda temporada.

C´est fini

Os trabalhos de “Todas as Garotas em Mim”, da Record, continuam num embalo dos mais interessantes, porém observando cuidados que ainda são necessários e priorizando todas as externas.

Próxima etapa, logo no comecinho do mês, Florianópolis, Gramado e Canela. As gravações devem seguir até meados de maio.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Foto: José Roberto Maluf comanda a TV Cultura/ crédito Nathalie Bohm

Foto: Renata em frente a Mosque de Abu Dhabi/ arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal