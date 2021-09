Desde 2018, o Projeto ‘Horta Urbana’ busca incentivar, apoiar e orientar a implantação de hortas agroecológicas em terrenos até então ociosos, tendo como parceiros entidades, associações de moradores e também a sociedade civil.

De acordo com o coordenador do Banco Municipal de Alimentos, Anuar Teodoro Alves, atualmente são 14 unidades em funcionamento, com previsão de implantação de novos pontos ainda neste ano.

As hortas também contam com os estagiários do curso de engenharia agronômica do Unifor-MG. Os acadêmicos têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no trabalho em campo.

O projeto