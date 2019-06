Minas Gerais foi o estado que mais gerou empregos no Brasil no mês de maio, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (27), pelo Ministério do Trabalho, em Brasília, sendo responsável por 62% das vagas formais registradas na região Sudeste.

“Isso tem muito a ver com o trabalho sério que estamos desenvolvendo. Estamos ainda longe do que queremos e do que precisamos. Mas tenho certeza: estamos no caminho certo. Passo a passo, Minas vai dar certo”, enfatizou o governador Romeu Zema.

A região Sudeste apontou a abertura de 29.498 novas frentes de trabalho com carteira assinada e Minas Gerais detém 18.380 desses empregos. Nos cinco meses do ano, o estado atingiu 75.175 mil novas vagas em diversas áreas.