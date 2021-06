Minas Gerais já perdeu 44.068 vidas para a Covid-19, desde o início da pandemia, em março do ano passado. Nas últimas 24 horas, 254 mortes foram confirmadas, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nesta sexta-feira (18).

O balanço também atualizou os casos da doença. Em um dia, foram 10.449. Ao todo, o coronavírus contaminou mais de 1,7 milhão de mineiros. Destes, quase 1,6 milhão estão recuperados e outros 92 mil seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Imunização

Mais de 6 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a doença no Estado. Desse total, 2,6 milhões foram contemplados com o reforço, segundo dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha de imunização.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 11,3 milhões de doses do imunizante, sendo​ 10,5 milhões distribuídas aos municípios.

Fonte: Hoje em Dia