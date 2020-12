Redação UN

Após passar 24 horas sem registros de casos do novo coronavírus devido ao feriado de Natal, neste sábado (26), 35 pessoas receberam resultado positivo para a doença em Formiga, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, por meio do Câmara de Enfrentamento ao Coronavírus. Outras 11 pessoas receberam resultados negativos para a Covid-19.

Desde o último boletim, uma pessoa que estava com o vírus ativo passou a ser considerada curada. Agora 1179 pessoas já se recuperaram da doença em Formiga. Outras 708 seguem em acompanhamento, sendo que 18 estão hospitalizadas. Até ontem eram 20 internações.

Ainda de acordo com o boletim, 60% dos leitos de UTI da Santa Casa estão disponíveis.