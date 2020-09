O Atlético é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que tem 100% de aproveitamento dentro de casa. O bom desempenho de ter interferência direta na campanha que faz o Galo ser líder da competição, com um ponto a mais e um jogo a menos que o vice-líder Internacional.

Dos próximos cinco jogos do time no torneio, quatro serão dentro de casa, a começar pelo duelo de sábado, às 21h, contra o Grêmio. A sequência de partidas no Mineirão (depois contra Vasco, Goiás e Fluminense) aparece como uma boa oportunidade para o time manter a média de pontos dentro de casa e, quem sabe, se isolar ainda mais na primeira posição.



“Temos a obrigação de vencermos e sermos fortes quando jogamos em casa. Até o momento, temos conseguido isso e estamos felizes. Sabemos que ainda temos várias partidas pela frente, é preciso pensar passo a passo, ganhar cada partida para seguir em busca do nosso objetivo. É fundamental vencer os jogos em casa e tentar pontuar bem nas partidas fora. Todos os jogos são especiais, principalmente os em casa”, alerta o zagueiro Junior Alonso, que somou série de 16 partidas seguidas no time titular.

O fato de estar na liderança faz com que o pensamento seja somente de vitória, sem metas de pontos estipuladas. “Não pensamos menos que vencer todos os jogos. Entre nós, não existe ganhar dois dos próximos quatro jogos ou somar oito ou nove pontos. A obrigação que nos cabe é vencer, nos preparamos bem para isso e vamos em busca desta meta contra qualquer adversário”, garante o defensor em entrevista à TV Galo.

Fonte: O Tempo Online