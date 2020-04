A Câmara Municipal de Belo Horizonte terá reunião especial nesta segunda-feira (13), às 10h, para debater a reabertura parcial do comércio na cidade durante a pandemia de coronavírus.

Segundo o autor do requerimento para a reunião, vereador Léo Burguês (PSL), a ideia do encontro é discutir as medidas adotadas pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e avaliar a implementação de mecanismos de apoio a trabalhadores e empresários.

As sessões presenciais na Casa têm sido exceção desde que as atividades foram suspensas, em 17 de março, após o vereador Gabriel Azevedo (Patriota) ter sido diagnosticado com a Covid-19. Além de Gabriel, outros seis parlamentares da capital contraíram a doença: Bella Gonçalves (PSOL) Jair di Gregório (PP), Dr. Nilton (PSD), Irlan Melo (PL), Dr. Bernardo Ramos (Novo) e a presidente do Legislativo municipal, Nely Aquino (Podemos).

Por deliberação da Mesa Diretora da Câmara, apenas reuniões especiais relacionadas ao enfrentamento e impactos da Covid-19 poderão ser realizadas na Casa durante a pandemia. A primeira ocorreu na quinta-feira, com participação do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e membro da Comissão de Saúde e Saneamento.