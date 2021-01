As contas do governo registraram em 2020 déficit primário recorde de R$ 743,087 bilhões, informou nesta quinta-feira (28) a Secretaria do Tesouro Nacional.

Apenas no mês de dezembro, o governo teve déficit de R$ 44,113 bilhões.

Déficit primário ocorre quando as despesas do governo superam as receitas com impostos e tributos. O resultado primário não considera os gastos com o pagamento de juros da dívida pública.

O déficit de R$ 743,087 bilhões registrado em 2020 é 666,5% maior que o verificado em 2019, que foi R$ 95,065 bilhões.

Apesar de recorde, o déficit do ano passado foi menor que o estimado inicialmente pelo governo, que esperava resultado negativo de R$ 831,8 bilhões.

Reflexo da pandemia

Os resultados negativos de 2020 estão relacionados ao aumento de despesas para combater a pandemia da Covid-19.

Além disso, as medidas de restrição derrubaram a atividade econômica que, junto com ações adotadas pelo governo para auxiliar empresas em dificuldade, como o adiamento da cobrança de impostos, levou à queda na arrecadação federal.

A Receita Federal informou na segunda-feira (25) que a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou queda real de 6,91% em 2020. Foi o pior resultado para um ano fechado desde 2010.

