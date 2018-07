Às vésperas do início da campanha, marcado para o dia 16 de agosto, o cenário eleitoral em Minas Gerais começa a ganhar corpo e, mesmo com coligações ainda sendo definidas, já é possível prever disputas acirradas pelo comando do Estado. Ao menos por enquanto, o senador tucano Antonio Anastasia (PSDB) leva vantagem. É o que mostra pesquisa DataTempo/CP2 realizada entre os dias 15 e 18 de julho em todas as regiões do Estado. Clique aqui e confira os gráficos da pesquisa.

Segundo os números da pesquisa estimulada – quando o nome dos candidatos é apresentado –, Anastasia teria, hoje, 19,4% das intenções de voto. Com a margem de erro de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos, o tucano pode ter entre 17,1% e 21,7%. Enquanto isso, o atual governador, o petista Fernando Pimentel, somaria 12,6%. Com a margem de erro, ficaria entre 10,3% e 14,9%. Terceiro colocado no levantamento, Marcio Lacerda alcança 7,6% das citações entre o eleitorado do Estado. Com a margem, teria entre 5,3% e 9,9%.

O empresário Josué Alencar (PR) – que tem apenas remotas chances de participar de fato da disputa – somou 4,1% das intenções de voto, ficando à frente do deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM). O ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara registrou 3,6% das citações na pesquisa. Completam o quadro: Romeu Zema (Novo), com 2,6%, Dirlene Marques (PSOL), com 1,7%, Adalclever Lopes (MDB), com 1%, e João Batista dos Mares Guia (Rede), com 0,3%. Os que disseram que vão votar em branco ou que pretendem anular o voto são 30,9%. Os que não souberam opinar ou que se consideram indecisos são 16,1% dos eleitores mineiros ouvidos pelo instituto.

Segundo turno. O DataTempo/CP2 também fez diversas simulações de segundo turno. Nelas, Anastasia bateria hoje todos os concorrentes. Ele venceria Pimentel por 33,6% a 24,6%, Marcio Lacerda por 36,1% a 18,6% e Adalclever Lopes por 41,1% a 8,2%. Já na disputa entre Pimentel e Marcio Lacerda há um empate técnico: 26,8% a 25,6%.