Os números da pandemia em Minas seguem em tendência de desaceleração. A incidência da Covid-19 apresentou queda de 18% nos últimos 14 dias. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (12), após reunião do Comitê Extraordinário do Estado.

“O vírus está circulando menos, mas isso não significa que devemos baixar a guarda. É importante que todos procurem a imunização e tomem todas as doses. Todas as vacinas são eficazes e salvam vidas’’, ressaltou secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Além disso a positividade para a doença, índice que indica como está a circulação do vírus, atingiu o menor patamar desde fevereiro.

Minas Consciente

O comitê também aprovou o avanço da macrorregião Leste para Onda Verde do Minas Consciente. O progresso para a fase mais flexível do plano estadual foi possível já que os índices de monitoramento da doença estão apresentando melhorias há três semanas.

Assim, a regional se junta ao Centro, Centro-Sul, Oeste, Sul, Sudeste, Vale do Aço, Jequitinhonha, Norte e Noroeste. Na faixa amarela permanecem Nordeste, Leste do Sul e Triângulo do Norte.

Já o Triângulo do Sul é a única localidade que continua na vermelha devido ao aumento da incidência da doença e alta na ocupação de leitos. Por conta desse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) fará um acompanhamento mais profundo na macrorregião.

