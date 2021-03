Na última edição da Copa do Brasil, quando fez história ao alcançar as semifinais pela primeira vez, o Coelho arrecadou R$ 17,59 milhões. O valor ultrapassou o triplo do estipulado como meta pela diretoria americana com ‘Jogos e Competições’ – R$ 5.755.449,00.

Tendo esse número como referência também para 2021, considerando somente a Copa do Brasil, o Coelho precisaria alcançar, no mínimo, as oitavas de final – somaria R$ 6,46 milhões em premiações. Se repetir a campanha do ano passado, quando disputou as semifinais, o Coelho arrecadará, ao todo, R$ 17,21 milhões.

No entanto, certamente, a meta financeira estipulada pela nova diretoria americana deverá ser maior para 2021. Isso porque a Série A do Campeonato Brasileiro não premia os clubes rebaixados, e o time alviverde tem a permanência na elite do futebol nacional como principal meta na temporada.

Premiações da Copa do Brasil (Grupo II)