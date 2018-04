O Datafolha divulgou nesta sexta-feira nova pesquisa sobre o tamanho das torcidas dos clubes brasileiros. O Flamengo segue liderando, com 18 % dos torcedores. O clube mineiro com maior torcida é o Cruzeiro, com 4%. O Atlético, por sua vez, aparece com 2%.

Contudo, Atlético e Cruzeiro estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Atrás do Flamengo, o Corinthians aparece como a segunda maior torcida do Brasil, com 14 % dos torcedores. Segundo o Datafolha, São Paulo (8%), Palmeiras (6%), Vasco (4%) e Cruzeiro (4%) dividem a terceira posição no Brasil pela margem de erro.

Sudeste

Considerando apenas o Sudeste, o Corinthians tem 19%, com 14% de flamenguistas. O terceiro é o São Paulo, com 10%. Cruzeiro e Palmeiras estão empatados (8%). Em seguida, Atlético (5%), Vasco (4%) e Santos (4%).

Números do Datafolha no Brasil

Não tem time – 22%

Flamengo – 18%

Corinthians – 14%

São Paulo – 8%

Palmeiras – 6%

Cruzeiro e Vasco – 4%

Grêmio, Inter e Santos – 3%

Atlético – 2%

Botafogo, Fluminense, Bahia e Vitória – 1%

Outras equipes – 8%