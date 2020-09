Com a vitória do Santos, por 3 a 1, sobre o Atlético, nessa quarta (9), o duelo entre as duas equipes mostrou, mais uma vez, ser um dos mais equilibrados do país. Apesar dos vários desfalques e de ter entrado em campo sob olhares de desconfiança, a equipe comandada pelo técnico Cuca conquistou importante triunfo e deixou empatado o restrospecto histórico.

Com um jogador a menos e numa noite de infelicidades, o Galo não conseguiu a 40ª vitória sobre o time da Vila e viu o alvinegro praiano chegar ao empate. Agora, com 103 partidas realizadas, são 39 triunfos para cada lado e outros 25 empates.

O equilíbrio é tanto que, com o resultado desta quarta-feira, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times empataram também no número de gols feitos até os 51 minutos do segundo tempo; contudo, com o gol de Marinho, agora a contagem está em 155 para o time da Vila e 154 para os mineiros.

No próximo domingo (13), o Atlético volta a campo e encara o Red Bull Bragantino, no Mineirão. Ainda com um jogo a menos que os líderes (o Inter ainda joga nesta quinta-feira), o Galo estacionou nos 15 pontos e colocará em disputa o excelente aproveitamento como mandante na competição mais importante do país. Até o momento, a equipe de Sampaoli ostenta 100% de aproveitamento nos 3 duelos que fez em BH.